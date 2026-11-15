Parcheggio di via XXIV Maggio, lavori da 150mila euro e meno posti auto

Una bozza del tutto preliminare della mappa del parcheggio di via XXIV Maggio dopo la riqualificazione

Il Comune di Piacenza prepara per la primavera la riqualificazione del parcheggio di via XXIV Maggio, davanti alla Camera del Lavoro, con un investimento previsto di circa 150mila euro.

Il progetto punta a sistemare il fondo dissestato, oggi in parte asfaltato e in parte sterrato, a ordinare la sosta e a rendere più sicuro il collegamento pedonale tra l’attraversamento sulla strada e la pista ciclopedonale lungo l’ex Arsenale. Sono in corso i rilievi, compresa la mappatura delle radici dei dieci alberi presenti, tre dei quali interferiscono con i lavori. «Vogliamo tutelare il patrimonio arboreo», spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni.