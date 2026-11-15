Parcheggio di via XXIV Maggio, lavori da 150mila euro e meno posti auto
Riqualificazione prevista in primavera davanti alla Camera del lavoro. Più sicurezza per i pedoni, ma potrebbero sparire una decina di posteggi. Tramonta il progetto della bretella verso viale Malta
Gustavo Roccella
|1 ora fa
L'attuale parcheggio davanti alla sede della Cgil in via XXIV Maggio
Il Comune di Piacenza prepara per la primavera la riqualificazione del parcheggio di via XXIV Maggio, davanti alla Camera del Lavoro, con un investimento previsto di circa 150mila euro.
Il progetto punta a sistemare il fondo dissestato, oggi in parte asfaltato e in parte sterrato, a ordinare la sosta e a rendere più sicuro il collegamento pedonale tra l’attraversamento sulla strada e la pista ciclopedonale lungo l’ex Arsenale. Sono in corso i rilievi, compresa la mappatura delle radici dei dieci alberi presenti, tre dei quali interferiscono con i lavori. «Vogliamo tutelare il patrimonio arboreo», spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni.
La nuova sistemazione potrebbe comportare la perdita di una decina di posti rispetto ai circa 40 attuali, ma la stima è ancora preliminare. Tramonta definitivamente, intanto, il progetto della bretella tra via XXIV Maggio e il parcheggio di viale Malta, bocciato dalla Soprintendenza per la tutela delle mura storiche.
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