Piazzale Milano, avvio positivo per l'ambulatorio h24

Visite ambulatoriali, ricette, certificazioni. Dal primo maggio la Casa della Comunità di Piacenza ha attivato un nuovo servizio che garantisce la presenza di un medico ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. E’ un potenziamento che offre ai cittadini un riferimento sanitario diretto per i bisogni non urgenti ma non differibili, come visite ambulatoriali, prescrizioni di farmaci, certificazioni e valutazioni cliniche. Il servizio è ad accesso diretto, sebbene sia preferibile contattare preventivamente il numero 0523/343000. Rappresenta inoltre una risposta nei giorni festivi e nelle fasce orarie in cui risulta più complesso orientarsi tra i servizi disponibili.

L’organizzazione del servizio consente una copertura completa nell’arco delle ventiquattro ore sette giorni su sette. Durante il giorno è presente un medico di assistenza primaria, mentre nelle ore serali e notturne e nei giorni festivi l’attività è garantita dalla continuità assistenziale, il servizio medico che assicura l’assistenza quando il medico di famiglia non è disponibile. Nei fatti, con l’avvio di questa attività, la Casa della Comunità è diventata un unico punto di riferimento sempre accessibile, con la garanzia dell’attività ambulatoriale continuativa. A fare il punto sulle prime settimane di lavoro è Gaetano Cosentino, direttore dell’Assistenza primaria e responsabile del servizio di continuità assistenziale per l’Ausl. "Il servizio è partito da pochi giorni – spiega – e ha già registrato un interesse significativo da parte della popolazione. In particolare è stato utilizzato con maggiore frequenza nel fine settimana, quando il medico di famiglia non è in servizio, per esigenze come ricette, medicazioni e visite necessarie alla prescrizione di farmaci. Nella sede di piazzale Milano, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 il medico svolge esclusivamente attività ambulatoriale. Nelle ore serali, dalle 20 alle 8, così come nei giorni prefestivi e festivi, oltre all’attività ambulatoriale sono garantiti anche il servizio di assistenza telefonica e le uscite domiciliari in caso di necessità clinica".