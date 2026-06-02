Progetto Cambiamo Strada, nuovi sensi unici e soste vietate

Nuova fase operativa per il progetto “Cambiamo Strada”, che sulla base di segnalazioni e osservazioni dei cittadini sta concretizzando, in diversi quartieri, una serie di modifiche sperimentali alla viabilità, mirate a migliorare la fluidità del traffico, tutelare la sicurezza di tutti gli utenti – automobilisti, ciclisti e pedoni – e conciliare più agevolmente le esigenze legate al transito e al posteggio dei veicoli, adeguandosi progressivamente alle norme attuali del Codice della Strada.

Dalla metà di giugno, il nuovo comparto urbano interessato sarà quello delle vie Ricci, Lomazzo, Molinaretto, Buonarroti e Spolverini: “Anche in questa zona, come nelle altre in cui l’Amministrazione è già intervenuta – sottolinea il vicesindaco Matteo Bongiorni – il contesto è prevalentemente residenziale, caratterizzato da sedi stradali di ridotte dimensioni, per le quali i tecnici hanno rilevato che non è più compatibile il mantenimento di un doppio senso di marcia con la necessità, per gli abitanti, di poter contare su adeguati spazi di sosta. Come sempre, i cambiamenti previsti saranno messi in atto per un periodo di sei mesi al termine dei quali, fatte le opportune valutazioni, si deciderà se renderli permanenti, prorogarli per qualche tempo o apportare dei correttivi”.

Le novità, strada per strada

Dal 15 giugno inizieranno i lavori di adeguamento e posa della segnaletica, che richiederanno alcuni giorni anche in relazione alle condizioni climatiche.

In via Ricci sarà istituito il senso unico, andando in direzione di via Spolverini: questo varrà non solo per chi procede arrivando da via Guercino, ma anche per chi arriva da via Corneliana, che all’intersezione con via Spolverini dovrà necessariamente svoltare a sinistra o a destra. Auto e moto potranno sostare su entrambi i lati.

Nelle parti in cui via Ricci si dirama, invece, funzionerà così: nella zona a Nord, adiacente all’area verde verso via Buonarroti, il senso unico andrà da via Lomazzo a via Molinaretto (con sosta su ambo i lati); nella zona a Sud, che costeggia l’area verde dal lato di via Vignola, il senso unico andrà da via Molinaretto verso via Lomazzo (con sosta su entrambi i lati).

Via Molinaretto diventerà a senso unico, da via Buonarroti in direzione di via Vignola per tutta la lunghezza della via. La sosta sarà consentita su un solo lato, escluso nel tratto che costeggia l’area verde di Via Ricci, dove si potrà posteggiare su entrambi i lati.

In via Lomazzo sarà istituito il senso unico da via Vignola in direzione di via Buonarroti per l’intera via, con sosta su un solo lato, fatta eccezione per il tratto che costeggia l’area verde di via Ricci, dove si potrà posteggiare su ambo i lati. Nel breve tratto chiuso verrà invece mantenuto il doppio senso di marcia, con divieto di sosta su entrambi i lati.

In via Buonarroti, senso unico nel tratto compreso tra via Guercino a via Morazzone (con direzione consentita dalla prima alla seconda), permettendo la sosta su entrambi i lati. Sarà invece mantenuto il doppio senso di marcia da via Guercino a via Molinaretto (con divieto di sosta su entrambi i lati) e da via Molinaretto al tratto chiuso (con sosta consentita su un solo lato).

Via Spolverini diventerà a senso unico da via Ricci a via Vignola, con sosta su un solo lato. Il tratto chiuso rimarrà a doppio senso di marcia con divieto di sosta ambo i lati.

Fondamentale la collaborazione della comunità

“Nel ringraziare sin d’ora tutti i cittadini – aggiunge Bongiorni - per l’attenzione che presteranno alle novità e la disponibilità con cui auspichiamo possano accoglierle, ricordo che l’Amministrazione resta a disposizione per ascoltare le osservazioni e le opinioni a riguardo”.

Ufficio Viabilità può essere contattato ai numeri 0523-492289, 0523-492296 e 0523-492316, oppure scrivendo a L’può essere contattato ai numeri 0523-492289, 0523-492296 e 0523-492316, oppure scrivendo a [email protected] . Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00, con aperture pomeridiane il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Le diverse sperimentazioni in atto sono consultabili – con aggiornamenti per il comparto di via Ricci nei prossimi giorni - anche su un’apposita sezione del sito web istituzionale, all’indirizzo www.comune.piacenza.it/cambiamostrada.