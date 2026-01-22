Scherma, Piacenza torna a essere capitale della Spada

Questo fine settimana Piacenza torna a rivestire i panni della capitale dello scherma con una tappa decisiva nel percorso che conduce ai campionati italiani assoluti. Al Palazzetto dello Sport di via Fratelli Alberici andranno in scena le gare organizzate dal Circolo della Scherma Pettorelli, responsabile della gestione tecnica e logistica dell’evento.

Sabato 24 gennaio spazio alla spada femminile, mentre domenica 25 sarà la volta delle squadre maschili, chiamate a misurarsi in una prova unica di alto livello. Un passaggio chiave in vista del grande appuntamento di marzo, quando tornerà il Campionato Italiano Assoluto di scherma a squadre, giunto alla quinta edizione consecutiva sotto l’attuale gestione. Un percorso che prende forma proprio dall’Emilia-Romagna e che conferma ancora una volta Piacenza come punto di riferimento della scherma nazionale.

Stessa location, una tradizione che si rinnova e soltanto una data inedita. Anche quest'anno, i Campionati regionali Assoluti a squadre di spada maschile e femminile faranno tappa a Piacenza, che sabato e domenica al palazzetto di via Alberici ospiterà nuovamente la manifestazione emiliano romagnola. A organizzarla, con il patrocinio e il supporto del Comitato regionale Federscherma, il Circolo della scherma «Pettorelli», in gara anche con quattro formazioni (due maschili e due femminili).

L'evento è stato presentato oggi pomeriggio in sala consiliare alla presenza dell'assessore allo Sport Mario Dadati, del presidente del Circolo «Pettorelli» Alessandro Bossalini e di Francesco Curatolo, consigliere del Circolo e capitano di una delle due formazioni maschili in gara nella competizione «di casa». La manifestazione, originariamente in programma ogni anno nel week dell'Immacolata, quest'anno slitta più avanti nel tempo e si avvicina alla nuova edizione dei Campionati italiani a squadre delle tre armi dall'A2 alla C, in arrivo a Piacenza Expo dal 13 al 16 marzo.

Sabato a partire dalle 11 sarà protagonista la spada femminile (quarto trofeo Lift-Tek Elecar), dove verrà assegnata anche la Coppa Sandrino Bernardelli alla migliore atleta. Domenica a partire dalle 10, invece, in pedana le squadre di spada maschili nel Trofeo Studio tecnico Guglielmetti, con la Coppa Bruno Polidoro al miglior atleta.

Per l'assessore allo Sport Mario Dadati «è un onore che Piacenza sia sempre city partner della Federscherma e che ospiti nuovamente i Campionati regionali Assoluti a squadre di spada, formulo un grande in bocca al lupo soprattutto al "Pettorelli", reduce da affermazioni importanti in campo italiano e internazionale sperando che vengano confermate anche in regione. E' un Circolo dalla grande vitalità organizzativa e il week end in arrivo sarà un gustoso »antipasto« dei Tricolori di marzo». Per il presidente del Pettorelli Alessandro Bossalini «sarà una gara di altissimo livello, ci sono diverse formazione di serie A e sarà un banco di prova importante a livello agonistico in vista dei Campionati italiani di marzo. Ringrazio l'Amministrazione comunale e le istituzioni per il supporto concreto in queste manifestazioni. In pedana ci saranno 20 squadre maschili (più alcune in lista di attesa) e 16 femminili, per circa 100 atleti e 80 atlete. Il »Pettorelli« sarà presente con quattro formazioni equamente suddivise tra maschi e femmine».

«E' il primo appuntamento della nostra stagione a squadre, veniamo da 4 anni di un importante percorso di crescita, soprattutto a livello maschile - il commento del capitano, nonchè consigliere del circolo Pettorelli Francesco Curatolo -. Nella squadra dove ho l'onore di essere capitano, avremo tre quinti dei titolari all'esordio nella formazione e mi sento la responsabilità di guidarli in questo percorso. Nella scorsa stagione, la squadra femminile ha conquistato la promozione e cercherà di dare il massimo e confermandosi, vantando anche un'affermazione nell'albo d'oro regionale (dicembre 2023)».

Le formazioni del Pettorelli

Spada femminile:

prima squadra: Anna Bassi, Irene Cecchet, Margherita Libelli, Marianna Mari e Camilla Parenti

seconda squadra: Benedetta Danese, Emma Gagliardi, Flavia Gandelli e Pornima Truffelli.

Spada maschile:

prima squadra: Andrea Polidoro, Francesco Curatolo, Josè Manuel Vilanova, Andrea Bossalini e Valentino Monaco

seconda squadra: Borja Galbany, Edoardo Franchi, Luca Gasparini, Davide Locatelli e Alessandro Sonlieti.