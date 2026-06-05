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Piazza Cittadella all’europea: no parcheggi, verde, area per eventi

Finito il percorso partecipativo di Arcadis: addio al parking interrato, ecco il progetto-risultato. Il modello? Place de l’Hôtel de Ville a Parigi

Pier Paolo Tassi
|1 ora fa
Piazza Cittadella all’europea: no parcheggi, verde, area per eventi
1 MIN DI LETTURA
Sarà una piazza più “europea”, concepita sul modello parigino di Place de l’Hôtel de Ville, capace di adattare gli spazi della città storica italiana - tradizionalmente minerale e di pietra ma senza verde - ai tempi della crisi climatica.
Il nuovo volto di Piazza Cittadella è stato presentato mercoledì a Palazzo Farnese, in occasione dell’ultimo atto di un lungo percorso partecipativo, dai tecnici di Arcadis, società a cui il Comune ha deciso di affidare la progettazione dell’area antistante Palazzo Farnese dopo la rottura definitiva con Gps-Piacenza Parcheggi e il conseguente tramonto dell’idea di realizzare qui un parcheggio interrato. Non solo.
La nuova idea di piazza non contemplerà alcun nuovo parcheggio auto, nemmeno di superficie.
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Sul palco: Bianca Sironi e Andrea Vercellotti di Arcadis
Sul palco: Bianca Sironi e Andrea Vercellotti di Arcadis
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