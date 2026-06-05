Piazza Cittadella all’europea: no parcheggi, verde, area per eventi

Sarà una piazza più “europea”, concepita sul modello parigino di Place de l’Hôtel de Ville, capace di adattare gli spazi della città storica italiana - tradizionalmente minerale e di pietra ma senza verde - ai tempi della crisi climatica.

Il nuovo volto di Piazza Cittadella è stato presentato mercoledì a Palazzo Farnese, in occasione dell’ultimo atto di un lungo percorso partecipativo, dai tecnici di Arcadis, società a cui il Comune ha deciso di affidare la progettazione dell’area antistante Palazzo Farnese dopo la rottura definitiva con Gps-Piacenza Parcheggi e il conseguente tramonto dell’idea di realizzare qui un parcheggio interrato. Non solo.

La nuova idea di piazza non contemplerà alcun nuovo parcheggio auto, nemmeno di superficie.