Piazza Duomo, degrado negli ex bagni pubblici chiusi da anni

Vandali in azione nel centro storico di Piacenza. Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato il degrado negli ex bagni pubblici di piazza Duomo, chiusi da anni ma ancora teatro di intrusioni. A preoccupare è stata la porta d'accesso forzata e lasciata aperta, oltre ai rifiuti accumulati nell'area interrata che un tempo ospitava i servizi igienici nei pressi della Cattedrale.

Fino a qualche anno fa i locali erano raggiungibili tramite una scala che conduceva al piano sotterraneo. Da tempo la struttura non è più utilizzata, ma continua a trasformarsi in un deposito di sporcizia. Secondo alcune segnalazioni, lo spazio viene talvolta usato come riparo di fortuna.