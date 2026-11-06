Porta forzata e aperta, tentato furto in un ristorante

Tentato furto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre, in un ristorante di via Borghetto a Piacenza. Verso le 3.30 è arrivata una segnalazione di allarme alla centrale operativa di Metronotte. Una pattuglia si è recata sul posto è ha notato in strada una parigina divelta, e la porta d'ingresso del locale forzata e aperta. Sono state avvisate le forze dell'ordine, e da una successiva verifica è stato riscontrato che non è stato rubato nulla. Probabilmente il ladro, era fuggito prima del loro arrivo.