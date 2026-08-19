Quattro sacchi dei rifiuti gettati da ignoti nel cortile di una palazzina
L’episodio l’altra notte in via Vittime di Strà: «Non sappiamo chi sia stato. Qui la convivenza è difficile»
Benedetta Del Re
|1 ora fa
Una discarica a cielo aperto spuntata nel cuore della notte, ma soprattutto una convivenza diventata ormai insostenibile. È il grido d’allarme che arriva da via Vittime di Strà 42/c, nella palazzina gestita da Acer (l’azienda che gestisce le case popolari) situata nel retro del supermercato Gulliver.
Tutto ha avuto inizio tra la notte di venerdì 14 e sabato 15 agosto. Intorno all’una, ignoti hanno preso di mira il cortile condominiale, abbandonando quattro grossi sacchi neri dell’immondizia e diverse borsine, arrivate persino a finire sopra la tettoia del portone d’ingresso. I residenti hanno subito tentato di segnalare l’accaduto, ma dopo giorni di attesa e telefonate a vuoto, solo dopo quattro giorni, intorno a mezzogiorno, gli operatori di Iren sono intervenuti sul posto per rimuovere i rifiuti.
A denunciare il fatto è Valter Bosi, condomino ed ex dipendente Iren.
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