«Quell’autolavaggio fa troppo rumore». I residenti protestano, scatta l’ordinanza
L’attività contestata tra via Martiri e via Manfredi. Su indicazione del Comune il titolare ha installato barriere fonoassorbenti
Elena Caminati
|4 ore fa
Alla vigilia del Ferragosto il piazzale brulica di auto in fila per diventare splendenti. Alle 11 della mattina, all’autolavaggio Shahin di via Martiri della Resistenza, ne contiamo almeno una decina e ne continuano ad entrare. Sarà che, in vista delle vacanze, i piacentini preferiscono affrontare il viaggio con l’auto che brilla.
All’autolavaggio i ragazzi non perdono tempo, fanno parcheggiare e si mettono al lavoro: niente rulli, solo idropulitrici, prodotti appositi per il lavaggio delle carrozzerie, spugne e tanto olio di gomito. Sono proprio le lance idropulitrici ad avere creato, al titolare, non pochi grattacapi. O meglio, il rumore che esse emettono una volta che entrano in funzione: non una alla volta, c’è da immaginare, ma in base alla necessità del momento. Rumori che hanno esasperato i residenti del condominio con il retro confinante con l’attività.