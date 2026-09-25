Ragnatele, distacchi di intonaco: bar sanzionato dai Nas

Eccessive formazioni di ragnatele, numerose fessurazioni e distacchi dell'intonaco, presenza di materiale estraneo all'attività e confezioni di bevande collocate direttamente sul pavimento. E' quanto riscontrato dai carabinieri del N.A.S. durante un controllo in un bar di Piacenza, nel quale sono state rilevate diffuse carenze igienico-sanitarie nel locale deposito. Tali condizioni possono favorire l'accumulo di sporco, ostacolare le operazioni di pulizia e aumentare il rischio di contaminazione dei prodotti conservati.

Al responsabile è stata contestata una violazione amministrativa per la quale è prevista una sanzione di 1.000 euro.