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Ragnatele, distacchi di intonaco: bar sanzionato dai Nas

Sono state rilevate diffuse carenze igienico-sanitarie nel locale deposito

Redazione Online
|1 ora fa
Foto di repertorio
Foto di repertorio
1 MIN DI LETTURA
Eccessive formazioni di ragnatele, numerose fessurazioni e distacchi dell'intonaco, presenza di materiale estraneo all'attività e confezioni di bevande collocate direttamente sul pavimento. E' quanto riscontrato dai carabinieri del N.A.S. durante un controllo in un bar di Piacenza, nel quale sono state rilevate  diffuse carenze igienico-sanitarie nel locale deposito. Tali condizioni possono favorire l'accumulo di sporco, ostacolare le operazioni di pulizia e aumentare il rischio di contaminazione dei prodotti conservati.
Al responsabile è stata contestata una violazione amministrativa per la quale è prevista una sanzione di 1.000 euro.

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