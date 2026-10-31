Rapina ad anziana in viale Dante, arrestato tunisino 29enne
L'aveva pedinata, aggredita e derubata degli orecchini d’oro, causandole ferite ai lobi. È il terzo arresto effettuato dalla polizia nel mese, per rapine ai danni di donne.
Redazione Online
|3 ore fa
Un tunisino di 29 anni è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Piacenza, responsabile dell’aggressione ai danni di un’anziana avvenuta in aprile in pieno giorno nella zona di viale Dante. L'uomo, incappucciato per occultare il volto, aveva seguito la donna pedinandola per poi derubarla degli orecchini d’oro da 2500 euro, causandole ferite ai lobi.
Le successive indagini, condotte anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze, hanno consentito di risalire al tunisino, ritenuto l’autore dell’episodio.
A suo carico risultano numerosi precedenti e procedimenti per furto aggravato, furto in abitazione, rapina, estorsione, aggressione, lesioni personali, ricettazione e reati in materia di stupefacenti, oltre a resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Al termine degli accertamenti, la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha accompagnato il giovane presso la locale casa circondariale.
È il terzo arresto effettuato dalla polizia nel mese, per rapine ai danni di donne.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Addio a Nino Bergonzi, Piacenza saluta chi l’ha fatta sognare
2.
Tragedia a Sarmato, 24enne muore in un incidente nella notte: salta la rotonda e si schianta contro un albero
3.
Allarme disordini a Piacenza il 24 ottobre: messaggi in chat al vaglio delle forze dell'ordine
4.
Per Luigi e la moglie l'ombra dello sfratto: «In questa casa c'è tutta la nostra vita»