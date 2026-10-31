Rapina ad anziana in viale Dante, arrestato tunisino 29enne

Un tunisino di 29 anni è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Piacenza, responsabile dell’aggressione ai danni di un’anziana avvenuta in aprile in pieno giorno nella zona di viale Dante. L'uomo, incappucciato per occultare il volto, aveva seguito la donna pedinandola per poi derubarla degli orecchini d’oro da 2500 euro , causandole ferite ai lobi.

Le successive indagini, condotte anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze, hanno consentito di risalire al tunisino, ritenuto l’autore dell’episodio.

A suo carico risultano numerosi precedenti e procedimenti per furto aggravato, furto in abitazione, rapina, estorsione, aggressione, lesioni personali, ricettazione e reati in materia di stupefacenti, oltre a resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Al termine degli accertamenti, la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha accompagnato il giovane presso la locale casa circondariale.

È il terzo arresto effettuato dalla polizia nel mese, per rapine ai danni di donne.