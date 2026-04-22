Aggressione in pieno giorno, strappati gli orecchini d'oro

Aggredita e derubata degli orecchini d’oro in pieno giorno. È accaduto martedì 21 aprile, intorno alle 11, nella zona della rotatoria di viale Dante, dove un’anziana è stata presa di mira da un giovane in bicicletta.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva appena lasciato il tabaccaio e, superato il panettiere, si trovava nei pressi della rotatoria quando è stata avvicinata dall’aggressore. Il giovane, con sigaretta in bocca e cappuccio calato sul capo, ha appoggiato la bicicletta a un muro e ha agito con rapidità, strappandole gli orecchini dai lobi per poi allontanarsi immediatamente.

La vittima ha riportato ferite alle orecchie, ma non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Alcuni passanti, tra cui membri del gruppo di vicinato di viale Dante, le hanno prestato i primi soccorsi e si sono attivati per recuperare le immagini delle telecamere di sorveglianza, poi condivise nei gruppi WhatsApp della zona.

Il presunto autore sarebbe già noto per episodi simili: una donna lo avrebbe riconosciuto come il responsabile di uno strappo di collana avvenuto circa un mese fa in via Damiani.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito i filmati utili alle indagini. Nella stessa area, nei mesi scorsi, un’altra anziana era stata spinta a terra e derubata del cellulare, riportando la frattura di due costole.