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Rimozione veicoli, nuovo gestore. Cambiano deposito e recapiti

A partire da lunedì 8 giugno, con consegna ufficiale alle 10, il servizio verrà assegnato all'azienda BarutiCar

Redazione Online
|1 ora fa
Rimozione veicoli, nuovo gestore. Cambiano deposito e recapiti
1 MIN DI LETTURA
A partire da lunedì 8 giugno - con consegna ufficiale alle 10 - il servizio di rimozione forzata dei veicoli in divieto di sosta verrà assegnato al nuovo gestore, l'azienda BarutiCar. Variano, pertanto, anche i recapiti cui i cittadini dovranno rivolgersi, dalla prossima settimana, per recuperare i mezzi portati al deposito, che non sarà più presso l'area di viale Sant'Ambrogio ma al civico 26 di via Martelli, dove la ditta affidataria ha sede ed è raggiungibile, telefonicamente, 24 ore su 24, chiamando lo 0523-1730891.
Sarà possibile ritirare la propria auto anche in orario serale e notturno, con un supplemento tariffario di 30 euro dalle 19 alle 8 del mattino successivo, prevedendo un tempo tecnico di 45 minuti tra la chiamata e l'effettiva riconsegna del veicolo.
In concomitanza con il passaggio di consegne da GPS a BarutiCar, la Polizia Locale presidierà il completamento di tutte le pratiche relative ai veicoli che fossero ancora custoditi presso il deposito di via XXI Aprile.

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