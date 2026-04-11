Rischio caduta per l'insegna della farmacia di piazza Cavalli, intervengono i vigili del fuoco
Operazione d'urgenza per scongiurare che potesse improvvisamente staccarsi dal muro rischiando di colpire i passanti
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Intervento dei vigili del fuoco, nella prima mattinata di sabato 11 aprile, in piazza Cavalli a Piacenza. L'insegna della farmacia all'angolo con via Cittadella era a rischio caduta. Si è resa quindi necessaria la rimozione d'urgenza, per evitare che potesse cadere rischiando di colpire i passanti.