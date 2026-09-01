Ritiro di Giunta a Piacenza, si serra il confronto sul Pug prima del ritorno in aula

Terzo e ultimo giorno, oggi, martedì 1° settembre, del ritiro di fine estate della Giunta comunale di Piacenza. Un appuntamento che per il quinto anno consecutivo porta sindaca e assessori a riunirsi fuori dagli uffici comunali per tre giornate dedicate al lavoro e al confronto. Dopo Val Nure, Val Trebbia, Val Tidone e Val d'Arda, per il 2026 la scelta è caduta su Piacenza, all’agriturismo e azienda agricola Boschi Celati di Roncaglia.

La mattinata è stata dedicata innanzitutto alle principali scadenze amministrative dei prossimi mesi. Sindaca e assessori hanno fatto il punto sugli atti, le procedure e gli eventi che li vedranno impegnati sino alla fine dell’anno.

«Un’agenda fittissima - commenta la prima cittadina Katia Tarasconi - che restituisce, anche proprio fisicamente, l’idea del lavoro fatto in questi anni. Ogni azione amministrativa ha alle spalle un grande lavoro che vede coinvolto ogni ufficio dell’ente, con i dirigenti, i dipendenti e tutti noi in prima persona, ogni giorno». «Tutto si potrà dire - ha aggiunto la sindaca, con un certo orgoglio - tranne che questa amministrazione non ha speso ogni briciola di energia per la nostra città e la comunità di cui facciamo parte prima di tutto come cittadini. Un impegno di cui siamo molto fieri, come siamo fieri del fatto che la nostra squadra, pur tra le tante difficoltà, è più unita che mai, oggi come quattro anni fa, nell’affrontare quotidianamente la complessità enorme, e spesso sconosciuta, che contraddistingue l’attività di servizio nel Comune di una città capoluogo».

Concluso il lavoro sulle agende, la Giunta si è fermata a pranzo all’agriturismo, con un menu di prodotti tipici piacentini. Nel primo pomeriggio gli amministratori hanno ricevuto anche la visita di don Beppe Sbuttoni, parroco di Roncaglia, e di Doriano Mattarozzi, residente della frazione, con i quali si sono intrattenuti per una lunga chiacchierata.

Nel pomeriggio il ritiro si è quindi allargato, come già avvenuto negli anni precedenti, ai consiglieri comunali di maggioranza e ai rappresentanti delle liste e dei movimenti che sostengono l’amministrazione. Il gruppo ha raggiunto sindaca e assessori a Boschi Celati per un confronto sui principali temi affrontati durante le tre giornate.

Al centro della discussione soprattutto il Pug, il Piano urbanistico generale del Comune di Piacenza, proprio nel giorno in cui si è conclusa la fase relativa alla selezione delle osservazioni che i gruppi consiliari intendono portare al dibattito in aula.

Nella riunione dei capigruppo del 23 luglio era stato stabilito che ciascun gruppo potesse selezionare fino a un massimo di 50 osservazioni. Quelle complessivamente individuate sono 215 e approderanno in Consiglio comunale a partire da lunedì 7 settembre, con la prima seduta dopo la pausa estiva.

Il calendario delle successive sedute dedicate al Pug sarà invece definito nella riunione dei capigruppo in programma giovedì 3 settembre. L’obiettivo sarà organizzare il confronto in aula sulle numerose osservazioni selezionate dai gruppi.

La giornata conclusiva del ritiro è proseguita sino a sera: al termine del confronto, Giunta e maggioranza hanno cenato a Boschi Celati, chiudendo così i tre giorni di lavoro.