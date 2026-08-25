Rose bianche e rosse dal Comune per i 100 anni di Giulia Finetti

Un mazzo di rose bianche e rosse - a simboleggiare i colori della città - e la visita del vicesindaco Matteo Bongiorni alla Cra Vittorio Emanuele per i 100 anni della signora Giulia Finetti, moglie del commendatore Fulvio Raineri nipote del senatore e deputato Giovanni Raineri, più volte ministro dell’Agricoltura, fondatore e poi presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari, che nel primo Dopoguerra resse anche il dicastero per la Ricostruzione delle terre liberate e ricoprì a vita la carica di presidente dell’Ordine dei Cavalieri del Lavoro.

«Un compleanno speciale», sottolinea l'assessore, che ha portato nell'occasione i saluti e l'augurio a nome della sindaca Tarasconi, ricordando che «per l'Amministrazione comunale è motivo di sincera emozione poter condividere momenti così importanti con i propri concittadini, celebrando insieme uno dei traguardi più significativi in un percorso di vita che ha attraversato epoche diverse, testimoniando anche le evoluzioni del territorio e della nostra comunità».

Attorniata dai propri cari - la figlia Carla, magistrato, e il nipote Gabriele con la moglie Stefania - la signora Giulia ha festeggiato con un sorriso, tra gli altri ospiti e gli operatori di Asp Città di Piacenza.