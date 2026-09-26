Rotatoria di viale Martiri e via Boselli, da lunedì alcune modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori per la realizzazione della configurazione definitiva della rotatoria tra via Boselli, via Damiani e viale Martiri della Resistenza, uno degli interventi viabilistici più complessi attualmente in programma in città. Il cantiere è stato programmato per fasi successive, con l'obiettivo di limitare il più possibile l'impatto sulla circolazione. Nei prossimi giorni inizieranno così alcune chiusure necessarie ai lavori, che interesseranno in modo temporaneo alcuni tratti di via Martiri della Resistenza e via Boselli, consentendo l'avanzamento delle opere previste.

A partire da lunedì 28 settembre, per quattro giorni, fino alle ore 20 di giovedì 1 ottobre, in via Martiri della Resistenza, nel tratto compreso tra via Boselli e il civico 3, sul lato ovest in direzione Stadio, sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Successivamente, da lunedì 5 ottobre, per quattro giorni, fino alle ore 20 di giovedì 8 ottobre, in via Boselli, nel tratto compreso tra via Martiri della Resistenza e il civico 19, sul lato sud in direzione Corso Europa, sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.