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Rudere dei Monaci, parte la raccolta firme per salvare l’edificio

L’iniziativa, su change.org, promossa da Italia Nostra «È una testimonianza»

Redazione
|3 ore fa
Rudere dei Monaci, parte la raccolta firme per salvare l’edificio
1 MIN DI LETTURA
Il “no alla demolizione” si è tramutato in una raccolta di firme. L’iniziativa arriva da Italia Viva, che si è sempre detta contraria all’abbattimento dell’edificio seicentesco di via Emilia Pavese, ultima testimonianza dell’antichissimo insediamento di Case di Rocco.
La sezione piacentina ha fin dall’inizio spinto per il consolidamento e la messa in sicurezza dell’immobile e, alla notizia della volontà del Comune di Piacenza di demolirlo, ha avviato una raccolta di firme sul sito www.change.org. “Salvare dalla demolizione l’edificio seicentesco a Case di Rocco

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