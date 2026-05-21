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Scontro tra un'auto e un monopattino, traffico in tilt a barriera Genova

La donna alla guida del mezzo a due ruote non avrebbe riportato gravi ferite

Redazione Online
|1 ora fa
Scontro tra un'auto e un monopattino, traffico in tilt a barriera Genova
1 MIN DI LETTURA
Una donna alla guida di un monopattino elettrico è stata urtata da un'auto nella mattinata di giovedì 21 maggio a Piacenza, all'intersezione tra corso Vittorio Emanuele e vi Palmerio. Dalle prime informazioni non avrebbe riportato serie ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale. Durante le operazioni di soccorsi si sono registrati rallentamenti al traffico.

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