Scontro tra un'auto e una moto in via Emilia, centauro all'ospedale

Un motociclista è rimasto ferito in uno scontro con un'auto avvenuto nella mattinata di lunedì 18 maggio in via Emilia Parmense a Piacenza, all'altezza di via Modonesi. Durante una manovra dell'auto la moto è andata a sbattere contro la fiancata destra, sfondando la portiera e mandando un frantumo il vetro laterale. Un impatto violento, che ha fatto esplodere l'airbag.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la pubblica assistenza Croce Bianca, che hanno trasportato il centauro all'ospedale. L'uomo alla guida dell'auto è rimasto illeso. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Piacenza per i rilievi e gli operatori di Sicurezza e Ambiente per ripristinare le condizioni della carreggiata.

Via Modonesi è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilevamenti e la pulizia della carreggiata. Traffico rallentato invece lungo la via Emilia.