«Servono verifiche dei criteri per i parcheggi disabili riservati»

«Chiamando gli uffici del Comune di Piacenza per chiedere spiegazioni riguardo ai parcheggi per disabili riservati, mi è stato detto che diversi di questi erano stati depennati dopo avere constatato che non esistevano i requisiti per assegnarli. La mia domanda allora è: ma questi signori perché hanno ottenuto questi stalli senza averne a quanto pare i criteri? Perché è stata accolta una domanda se mancavano i diritti? Chi ha fatto i controlli?».

La questione è sollevata da un piacentino, che preferisce mantenere l’anonimato, il quale convive con una disabilità, ma non si arrende di fronte a quelle che ritiene una stortura del sistema con il quale sono attribuiti i posti riservati a chi ha disabilità, quelli per intenderci che oltre alle righe gialle dello stallo hanno anche un numero identificativo visibile sulla segnaletica verticale nei pressi. L’uomo non ne fa una questione di colore delle amministrazioni, ma all’attuale chiede perché sono stati assegnati stalli riservati a persone che, a quanto pare dice, non avevano i requisiti per ottenerli. Di più, tramite il suo avvocato dice di stare preparando un esposto.