Si amplia il parco-auto, otto nuovi mezzi per la polizia locale

Il parco-mezzi della Polizia locale di Piacenza si rinnova con otto nuove auto. Presentate nel cortile di Palazzo Farnese per la benedizione, sono ibride, già pronte per prestare servizio in città e andranno a sostituire altrettante auto ormai troppo usurate. Ad utilizzarle saranno i vigili del comando di via Rogerio guidati dal comandante Mirko Mussi, che per l'occasione le ha mostrate all'assessore alla cultura Christian Fiazza in rappresentanza del Comune di Piacenza.

Le vetture verranno destinate al Nucleo Anti-Degrado e il Nucleo Pronto Intervento, oltre al Nucleo Monumentale che gira in città. Parco-mezzi della Polizia locale che attualmente dispone di una trentina di veicoli, tra scooter, moto, automobili e furgoni.