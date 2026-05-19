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«Si intervenga alla Cavallerizza se si ama la città»

Una cittadina si rivolge alla sindaca e segnala la paura di chi si serve del parcheggio

Redazione
|2 ore fa
Sporcizia e siringhe: così si presena il parcheggio della Cavallerizza
Sporcizia e siringhe: così si presena il parcheggio della Cavallerizza
1 MIN DI LETTURA
La cadenza degli allarmi è sempre più fitta: «Cavallerizza, degrado senza fine» titolava Libertà l’8 gennaio. Ma già ben prima, diverse volte, il parcheggio della Cavallerizza tra Facsal e Stradone Farnese, è stato al centro di lamentele e preoccupazioni. Eppure, nulla o quasi si è mosso. Ma i cittadini non si danno per vinti. L’ultima in ordine di recriminazione è Elisa Romanini, che ha inviato una lettera alla sindaca Katia Tarasconi, confidando in «un intervento tempestivo» per ripristinare decoro, pulizia e sicurezza, anche perché «ignorare la situazione significa accettare il degrado come normalità nel cuore della città».
«Torno a segnalare la gravissima situazione del parcheggio della Cavallerizza, rimasta senza una soluzione concreta» afferma Romanini.
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