«Si intervenga alla Cavallerizza se si ama la città»

La cadenza degli allarmi è sempre più fitta: «Cavallerizza, degrado senza fine» titolava Libertà l’8 gennaio. Ma già ben prima, diverse volte, il parcheggio della Cavallerizza tra Facsal e Stradone Farnese, è stato al centro di lamentele e preoccupazioni. Eppure, nulla o quasi si è mosso. Ma i cittadini non si danno per vinti. L’ultima in ordine di recriminazione è Elisa Romanini, che ha inviato una lettera alla sindaca Katia Tarasconi, confidando in «un intervento tempestivo» per ripristinare decoro, pulizia e sicurezza, anche perché «ignorare la situazione significa accettare il degrado come normalità nel cuore della città».

«Torno a segnalare la gravissima situazione del parcheggio della Cavallerizza, rimasta senza una soluzione concreta» afferma Romanini.