Spaccata alla pizzeria Lolly’s: spariscono soldi, un tablet e un telefono

Ci avevano già provato martedì scorso, lanciando un mattone contro la vetrata ma riuscendo solo a incrinare la superficie. Ma nella notte di domenica sono tornati per completare il “lavoro” sfasciando la porta d’ingresso del locale per rubare. È quello che è successo a Piacenza alla pizzeria e focacceria Lolly’s di via Alberici, negli spazi del mercato rionale: un’incursione notturna ha fatto sparire denaro e altri oggetti custoditi in cassa.

Il furto si è svolto nella notte tra domenica e lunedì, verosimilmente alla conclusione del Bleech Festival che si è svolto in serata nel vicino vallo delle mura farnesiane. Ignoti si sono avventati contro la porta principale dell’attività, mandando il vetro in frantumi. Quindi, si sono introdotti all’interno attraverso quel varco e hanno armeggiato attorno alla cassa: il cassetto conteneva alcune centinaia di euro, che sono subito sparite, assieme a un telefono cellulare e un tablet. Poi, la fuga nell’oscurità. Il titolare Lorenzo Groppi conferma e spiega che, anzi, un probabile furto era già stato tentato la scorsa settimana, nella nottata di martedì scorso: in quel caso, il vetro si era solo incrinato a colpi di mattonate. Adesso, purtroppo, un salto di qualità.

Già nella giornata di ieri il vetro era stato sostituito e oggi il negozio è pronto a ripartire, con il riavvio dell’anno scolastico e la conclusione delle ferie lavorative. Però resta un po’ di amarezza.