Spaccio in corso Europa e droga in casa: due arresti

Durante un servizio di controllo della Squadra Mobile nella zona di Corso Europa svolto venerdì 14 agosto, gli agenti hanno assistito a una sospetta cessione di stupefacenti ad un italiano, effettuata da un soggetto poi identificato per un straniero di 23 anni, domiciliato in provincia di Piacenza. Fermati entrambi i soggetti, i poliziotti hanno recuperato l’involucro ceduto, riscontrando che si trattava di una dose di cocaina, per un peso di circa 0,51 grammi.

Una perquisizione personale e sull’autovettura con cui era giunto lo spacciatore ha permesso di trovare ulteriori 8 involucri termosigillati del peso complessivo di 4,02 gr. di cocaina, più altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

La perquisizione è stata estesa anche al domicilio, dove, una volta entrati, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un altro straniero di 22 anni, lì domiciliato, intento a confezionare altre 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,60 grammi. Inoltre era presente diverso materiale utile al confezionamento delle dosi e la somma di 5.825 euro.

Sia la sostanza stupefacente rinvenuta, che il denaro e tutto il materiale utilizzato per lo stoccaggio della stessa, è stato sottoposto a sequestro, mentre i due stranieri sono stati arrestati per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono stati portati in Questura e dopo le formalità di rito, trasferiti presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.