Stalli per disabili doppi rispetto al minimo di legge

Nel Comune di Piacenza è garantito il doppio di posti auto per persone con disabilità rispetto al limite minimo previsto per legge. La questione è spesso sollevata dai cittadini che hanno problemi di deambulazione, i quali lamentano soprattutto l’elevato numero di stalli per disabili riservati ai singoli rispetto a quelli generici.

I numeri portati dal Comune, che dice il vicesindaco Matteo Bongiorni sta portando avanti un lavoro di razionalizzazione e monitoraggio, dicono che in città la proporzione tra stalli generici e stalli a rotazione per persone con disabilità è di 1 a 25 posti, mentre la norma prevede sia riservato ogni 50 posti almeno 1 parcheggio per persone con disabilità munita di contrassegno. Cosa, questa, che fa dire al vicesindaco: «In generale la nostra attenzione al tema della sosta disabili resta alta, cercando quando possibile di prevenire richieste di personalizzazione, e questo anche perché non tutti i comparti cittadini presentano le stesse caratteristiche e la medesima disponibilità di spazi dal punto di vista fisico».