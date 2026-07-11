Studenti fuorisede, apre la bacheca affitti. Bando e vademecum

Con l'avvicinarsi dell'estate, periodo in cui gli studenti iniziano la ricerca di un alloggio in vista del prossimo anno accademico, il progetto Piacenza Talenti rafforza i servizi dedicati al tema dell'abitare con il lancio della nuova sezione Housing del portale.

La pagina, disponibile all'indirizzo www.piacenzatalenti.com/housing è stata realizzata con un duplice obiettivo: offrire ai proprietari di immobili uno spazio gratuito per pubblicare annunci di alloggi destinati agli studenti universitari e mettere a loro disposizione una bacheca semplice da consultare, pensata per facilitare la ricerca di un alloggio a Piacenza.

L’iniziativa è rivolta ai proprietari di case e appartamenti, ai gestori di studentati e di altre strutture residenziali collettive, tra cui i gestori dei nuovi immobili realizzati grazie ai finanziamenti del PNRR, oggetto di un sopralluogo da parte della sindaca Katia Tarasconi e dell’assessore a Università e Ricerca Francesco Brianzi proprio nei giorni scorsi. I proprietari interessati ad affittare il proprio immobile agli studenti sono invitati a consultare la sezione Housing del portale per pubblicare il proprio annuncio, contribuendo così ad ampliare l’offerta abitativa dedicata alla comunità universitaria piacentina.

Accanto alla bacheca è disponibile anche il Vademecum "Affitti agli studenti fuorisede", scaricabile gratuitamente in italiano e in inglese. La guida raccoglie informazioni pratiche sui principali aspetti legati alla locazione: tipologie di contratto, diritti e doveri di proprietari e inquilini, documentazione necessaria, aspetti fiscali e consigli utili per affrontare con maggiore consapevolezza la ricerca di un alloggio. Alla redazione del Vademecum hanno collaborato Comune di Piacenza, Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) di Piacenza, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari (Fimaa) di Piacenza, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (Sunia) Federazione di Piacenza, Sindacato Inquilini Casa e Territorio (Sicet) di Parma-Piacenza, Uil Emilia Romagna sede di Piacenza, oltre al team di Piacenza Talenti.

Vicinato Solidale, promosso dal Comune di Piacenza in collaborazione con Fondazione autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, che mette a disposizione dieci camere singole destinate agli universitari iscritti ai corsi di laurea delle sedi cittadine di Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Parma, corsi triennali e biennali del Conservatorio Nicolini. Il bando rimarrà aperto fino alle ore 12 del 21 luglio. Oltre a beneficiare della stanza singola arredata con bagno privato e utilizzo degli spazi comuni, per un corrispettivo mensile di 350 euro, gli studenti selezionati – sulla base del merito accademico, della situazione economica attestata dall’ISEE e, per le nuove candidature, previo colloquio motivazionale – saranno chiamati a dedicare almeno tre ore settimanali ad attività di volontariato e solidarietà coordinate da Caritas, contribuendo alla vita della comunità e maturando competenze socio-relazionali di particolare valore formativo. Le domande di ammissione dovranno essere trasmesse, come da indicazioni nel bando consultabile sul sito web comunale, all’indirizzo Tra le opportunità attualmente attive sul territorio, rivolte agli studenti e alle studentesse fuori sede, si segnala anche il nuovo progetto di, promosso dal Comune di Piacenza in collaborazione con, che mette a disposizione dieci camere singole destinate agli universitari iscritti ai corsi di laurea delle sedi cittadine di Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Parma, corsi triennali e biennali del Conservatorio Nicolini. Il bando rimarrà aperto finoOltre a beneficiare della stanza singola arredata con bagno privato e utilizzo degli spazi comuni, per un corrispettivo mensile di 350 euro, gli studenti selezionati – sulla base del merito accademico, della situazione economica attestata dall’ISEE e, per le nuove candidature, previo colloquio motivazionale – saranno chiamati a dedicare almeno tre ore settimanali ad attività di volontariato e solidarietà coordinate da Caritas, contribuendo alla vita della comunità e maturando competenze socio-relazionali di particolare valore formativo. Le domande di ammissione dovranno essere trasmesse, come da indicazioni nel bando consultabile sul sito web comunale, all’indirizzo [email protected] . Il Servizio Piacenza Giovani è a disposizione per ulteriori informazioni, al numero 0523-492390 o scrivendo a [email protected]

“Con Piacenza Talenti – interviene l’assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi – stiamo provando a lavorare su uno dei temi decisivi per la città delle università: non basta attrarre studenti e competenze, bisogna anche costruire le condizioni perché chi arriva possa conoscere e vivere Piacenza con semplicità, orientarsi al più presto nei servizi e sentirsi subito parte della comunità. La nuova bacheca affitti, il vademecum bilingue e il nuovo progetto Vicinato Solidale, al pari degli investimenti PNRR sui nuovi studentati, vanno in questa direzione: strumenti concreti, nati dal confronto con atenei, associazioni, proprietari e realtà del territorio, per rendere più accessibile l’incontro tra domanda e offerta abitativa. E’ un primo passo, ma importante, perché il tema della casa è ormai centrale nelle politiche universitarie, giovanili e di attrazione dei talenti”.

Consorzio Sol.Co Piacenza. Che si tratti di studenti, professionisti o expat, il desk è un aiuto fondamentale per orientarsi a Piacenza e per scoprire tutte le opportunità offerte dal tessuto cittadino. Lo sportello si trova presso TOO in via XXIV Maggio 51, ed è attivo ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.30. Per info e appuntamenti +39 347 679 0283 (Whatsapp) o via e-mail Si ricorda infine che è attivo uno sportello fisico e digitale a cura di. Che si tratti di studenti, professionisti o expat, il desk è un aiuto fondamentale per orientarsi a Piacenza e per scoprire tutte le opportunità offerte dal tessuto cittadino. Lo sportello si trova pressoin via XXIV Maggio 51, ed è attivo ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.30. Per info e appuntamenti +39 347 679 0283 (Whatsapp) o via e-mail [email protected]

Link utili:

Vademecum "Affitti agli studenti fuorisede"