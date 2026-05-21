Ubriaco alla guida, manovre pericolose al volante: due denunce

Due conducenti sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Piacenza nell’ambito dei controlli sul territorio e sulla sicurezza della circolazione stradale, finalizzati a prevenire comportamenti di guida pericolosi e a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Il primo intervento risale alla serata del 16 maggio, in via Martiri della Resistenza. Gli agenti hanno fermato un autocarro condotto da un uomo di 59 anni che mostrava evidenti sintomi riconducibili all’assunzione di alcol. Invitato a sottoporsi all’accertamento con etilometro, il conducente ha tenuto un comportamento volto a eludere il controllo, configurando di fatto il rifiuto di sottoporsi alla prova alcolemica. Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria ai sensi del Codice della strada. L’autocarro è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, mentre la patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione, prevista per un periodo compreso tra sei mesi e due anni.

Il secondo episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 20 maggio, in via Emilia Pavese. Una pattuglia ha fermato un’autovettura condotta da un uomo di 43 anni che effettuava manovre incompatibili con una guida sicura. Sottoposto al test con etilometro, il conducente è risultato avere un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue, valore che configura un’ipotesi di reato. Anche nei suoi confronti è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria, oltre al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione per dodici mesi. “Mettersi alla guida dopo aver assunto alcol rappresenta un comportamento estremamente pericoloso, che mette a rischio non solo la propria incolumità ma anche quella degli altri utenti della strada - viene reso noto dal Comando di via Rogerio -. I controlli della Polizia Locale proseguiranno con costanza su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di prevenire comportamenti irresponsabili e garantire maggiori condizioni di sicurezza per cittadini, pedoni e automobilisti. La prevenzione e il rispetto delle regole restano strumenti fondamentali per ridurre il numero degli incidenti stradali e tutelare la collettività”.