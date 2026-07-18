Venerdì piacentini, chiusura in grande con moda, stile e musica

Una chiusura davvero in “bello stile” per i Venerdì Piacentini. Stile che l'ha fatta da padrone all'ultima serata dell'edizione 2026, trasformando per l'occasione piazza Cavalli in una passerella della moda con la Sfilata Stefanel Gran Finale Fashion Show. In passerella una selezione di capi di realtà piacentine che hanno raccontato eleganza e nuove tendenze, tra proposte iconiche e suggestioni contemporanee, musica e intrattenimento.

Gran finale della kermesse con la musica in piazza Duomo, la Druido Vinyl Experience ha fatto vivere ai piacentini una serata da dj set come una volta, rigorosamente in vinile, per un viaggio musicale attraverso le canzoni che hanno fatto la storia e fatto cantare intere generazioni. Come sempre, tanta musica anche nelle vie del centro storico, giochi per bambini, luci, colori e le immancabili chiese aperte per chi ha voluto vivere un momento culturale, e un arrivederci all'edizione 2027.

«Una manifestazione partecipata anche quest'anno nonostante il gran caldo - il bilancio della sindaca Katia Tarasconi - ma Piacenza non finisce con i Venerdì, invito concittadini e turisti a vivere la città anche nelle prossime settimane perché c'è tanto da vedere e da vivere».