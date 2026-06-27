Venerdì piacentini, seconda serata all'insegna dei motori

I motori sono stati i protagonisti della seconda serata dei Venerdì Piacentini. Per l'occasione, via Sopramuro si è trasformata per una sera in un vero circuito motociclistico dedicato ai bambini grazie al comitato regionale della Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con il Motoclub Piacenza Cavaciuti. I piccoli appassionati di due ruote hanno potuto provare l'ebbrezza di guidare una minimoto, accompagnati lungo un percorso a ostacoli da istruttori nazionali qualificati, proprio a due passi dal centro città dove, come di consueto, hanno fatto bella mostra gli ultimi modelli a due e quattro ruote della 14esima edizione del Piacenza Motor Expo e i quad ai piedi della Basilica di San Francesco. Non è mancata la musica come sempre, con il Radio Sound Live Show in piazza Cavalli che ha visto l'esibizione di giovani promesse delle scuole di danza piacentine e il Talent Show di ArteMusica in piazza Duomo, oltre a concerti nelle vie limitrofe, dj set, street food, giochi per bambini e le aperture straordinarie delle chiese per gli amanti della cultura. I Venerdì Piacentini torneranno il prossimo 3 luglio per la terza serata dell'edizione 2026.