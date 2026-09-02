Via Farnesiana fa il bis, tornano i lavori in corso: «Potevano avvertirci»

Quando un nuovo cantiere riapre vecchie ferite. Dopo i tre mesi di chiusura che lo scorso anno, più o meno in questo periodo, avevano messo a dura prova le attività di Strada Farnesiana, parte della via si trova oggi rifare i conti con altri lavori in corso.

Questa volta si tratta del rifacimento del manto stradale, un intervento atteso e necessario, che tuttavia, secondo i diretti interessati, ha riacceso le proteste per le modalità con cui gli esercenti sono stati informati.

Il nuovo cantiere è partito lunedì 24 agosto e interessa il tratto di via Farnesiana compreso tra via Millo e la rotatoria all’intersezione con via Radini Tedeschi e via Rigolli.

La durata prevista, stando a quanto riportato dal sito del Comune, è di circa quindici giorni. Al momento, il tratto interessato è percorribile a senso unico dalla rotatoria di via Radini Tedeschi in direzione del semaforo di via Millo-via Beati, mentre è stato istituito anche il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.

Il problema, per chi lavora lungo la strada, sembra essere non tanto la necessità dell’intervento quanto il modo in cui l’arrivo del cantiere è stato comunicato. A farsi portavoce del malumore è Silvio De Zotti, tabaccaio di Strada Farnesiana, che nei giorni scorsi ha anche realizzato e diffuso sui social un video di protesta.