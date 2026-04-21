Via immondizia e ingresso murato a Montale: casa cantoniera ripulita
L'intervento all’edificio di proprietà di Anas, usato da alcune persone come ricovero. In programma lo sfalcio del verde
Filippo Lezoli
|2 ore fa
La casa cantoniera di Montale - foto Lezoli
L’obiettivo dell’intervento svoltosi a Montale, iniziato nella mattinata di lunedì 20 aprile e che proseguirà ancora per qualche giorno. è di dare un colpo al degrado, nell’ottica magari di poter riqualificare in un futuro non troppo lontano quello che a buon diritto può definirsi un patrimonio della comunità. Così possono infatti definirsi le case cantoniere.
La casa cantoniera sulla strada statale 9 - via Emilia, km 255.850, come recita l’iscrizione sulla facciata - è stata proprio ieri oggetto di un intervento di bonifica. Sul posto Anas, polizia locale e operatori che hanno disinfestato l’interno dell’edificio, di cui Libertà si era occupata già nel luglio scorso su segnalazione di alcuni cittadini della frazione e di alcune persone che lavorano nelle aree vicine, i quali avevano a più riprese segnalato la presenza di persone che sostavano nell’edificio.
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