Via Poggi, donna investita da furgone: grave in ospedale

Una donna è stata investita da un furgone mentre stava attraversando la strada. Il mezzo l’avrebbe urtata con lo specchietto retrovisore. La signora è stata trasportata in ambulanza all’ospedale in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, in via Poggi. Secondo una prima ricostruzione, il furgone - che arrivava da barriera Genova, aveva appena attraversato via Campo Sportivo Vecchio e si stava dirigendo in viale Dante - ha urtato la donna che stava per attraversare la strada colpendola al volto con lo specchietto retrovisore.

L’autista, secondo le prime testimonianze, avrebbe riferito di non essersi accorto della donna, se non all’ultimo momento, in quanto sarebbe sbucata all’improvviso da alcune auto in sosta sul margine della strada. L’impatto è stato violento.

Sono stati subito chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna rimasta ferita. Purtroppo, le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Piacenza, dove è stata sottoposta alle cure del caso. I medici si sono riservati la prognosi.

Sul luogo dell’incidente sono accorse anche due pattuglie della Polizia locale. Gli agenti si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso relativi all’incidente e di ascoltare i testimoni e l’autista del furgone, apparso molto provato per quanto accaduto.