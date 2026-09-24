Violenta aggressione tra sudamericane per vecchi rancori, due denunce

Nella notte di domenica 20 settembre il personale della Squadra Volante della Questura di Piacenza è intervenuto a seguito di una segnalazione di una violenta lite tra donne. Secondo quanto ricostruito attraverso i primi accertamenti e testimonianze raccolte sul posto, la vittima stava uscendo da un locale della zona insieme ad alcuni conoscenti quando è stata raggiunta da altre due donne, mamma e figlia.

Le due assalitrici, parzialmente travisate, armate di una mazza da baseball in legno e di un mattarello, hanno aggredito violentemente la donna colpendola ripetutamente alla testa.

Nonostante il tentativo dei presenti di disarmarle e separare le parti, le due si sono accanite anche contro un’autovettura in sosta prima di fuggire a piedi. La Polizia ha recuperato le armi abbandonate e le due donne assalitrici sono state successivamente individuate e bloccate dagli operatori.

Portate in Questura, è emerso il retroscena: le due fermate sono madre e figlia, rispettivamente madre e sorella dell’ex compagno della vittima. L’aggressione è stata la resa dei conti di svariate e mai risolte diatribe familiari, sfociate in una vera e propria spedizione punitiva. Alla luce dei riscontri, entrambe le donne sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di lesioni aggravate in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Inoltre, vista la gravità della loro condotta davanti a un locale pubblico e per tutelare la sicurezza delle persone e prevenire eventuali altri episodi da parte delle due donne, il questore ha emesso il provvedimento del Daspo urbano, notificando loro il divieto di accedere e di stazionare nei pressi dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per la somministrazione di viveri e bevande che si trovano a Piacenza, all’interno di un’area delimitata, che comprende il luogo in cui si è verificato il grave episodio, per la durata di due anni.