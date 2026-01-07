Comuni di Bobbio e di Coli, venti di fusione

Il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali ha annunciato in consiglio comunale la volontà di valutare una fusione con Coli, definendosi «il primo sponsor» dell’ipotesi. La sindaca di Coli Ester Pugni ha confermato di essere stata contattata già a ottobre e di aver dato una disponibilità di principio ad aprire un dialogo, pur sottolineando che finora non c’è stato alcun confronto concreto. Al momento, Pugni esprime forti dubbi, soprattutto sul futuro del Comune fuso dopo la fine degli incentivi regionali. Il tema delle fusioni torna d’attualità in Valtrebbia alla luce dello spopolamento e del percorso già avviato per la nascita del nuovo Comune dell’Alta Valtrebbia nel 2026. Il processo resta lungo e complesso e dovrà passare dal referendum e dal confronto con i cittadini.

Il municipio di Coli