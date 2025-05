A Ferriere telefoni Tim muti da cinque giorni

Da cinque giorni Ferriere è senza copertura Tim a causa di un guasto alla linea telefonica che ha interessato un cavo. L’azienda incaricata sta lavorando al problema, ma non è certo che domani la connessione sia ripristinata. Il Comune sta monitorando la situazione oltre a sollecitare la ditta.

«Da venerdì 23 maggio la linea mobile Tim è completamente priva di connessione»: lo scrive la sindaca Carlotta Oppizzi al prefetto di Piacenza Paolo Ponta per segnalare la situazione, che già lo scorso anno ha creato notevoli disagi soprattutto nel periodo estivo. Il disservizio si era ripetuto frequentemente e aveva richiesto lunghi tempi di intervento. Il Comune ha così interessato il prefetto anche per affrontare la questione ed evitare di trovarsi a fare i conti con l’assenza di segnale ogni fine settimana

Dallo scorso fine settimana, quindi, a Ferriere i telefoni cellulari non hanno possibilità di telefonare o connettersi ad internet e gli abitanti di capoluogo e frazioni sono praticamente isolati. «Questa è una situazione di potenziale pericolo - riferisce la sindaca - considerata la presenza di anziani soli che abitano anche a diversi chilometri di distanza dal capoluogo». Del disagio è stato informato anche il referente Tim il quale, fa sapere Oppizzi, ha sollecitato l’impresa competente poiché la telefonia mobile non viene gestita da loro. Da parte sua, anche la Prefettura ha richiesto a Tim un intervento urgente per la risoluzione del problema.

Il problema però non è ancora stato risolto. «Il Comune sta continuamente sollecitando l’azienda incaricata per garantire il ripristino nel più breve tempo possibile - conclude Oppizzi - e speriamo di poter dare notizie positive nella giornata di oggi»