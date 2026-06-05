Bernadette, le reliquie sulla carrozza trainata da due cavalli bianchi

Santa Bernadette è “presenza” per la comunità cristiana di Castelvetro. Le reliquie della giovane francese a cui apparve Maria per ben 18 volte, da febbraio a luglio 1858, sono quest’oggi in chiesa a Croce Santo Spirito dove sono arrivate ieri, a bordo di un’elegante pariglia, una carrozza trainata da due cavalli affiancati.

La processione è partita dalla chiesa di San Giovanni, in via Roma, aperta dal corpo bandistico Isacco del Val Carlo Pegorini di Pontenure che ha accompagnato musicalmente la recita del rosario. Per circa un chilometro e mezzo, decine di fedeli hanno pregato illuminando la sera, tenendo tra le mani una fiaccola. L’indifferenza non appartiene alla gente di Castelvetro, dato che tante abitazioni lungo il percorso hanno raccolto l’invito della parrocchia ad illuminare con ceri e candele i lati delle strade comunali, ad esporre drappi rossi o lenzuola bianche da finestre e balconi, ad omaggiare con quadri e fiori Maria Vergine, madre di Gesù Cristo e della Chiesa.

Fede e devozione non mancano nel piccolo paese piacentino, al confine con la Lombardia.