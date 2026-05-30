Caorso, lavori al centro sportivo. Intervento da 95mila euro

L’amministrazione comunale investe ulteriori 95mila euro di ‘tesoretto’ nucleare per rendere più efficiente e più attrattivo il centro sportivo di via E.Fermi. Si sta lavorando per far sì che l’implementazione dell’offerta ricreativa possa essere a servizio degli utenti il prima possibile con l’avvio dell’imminente nuova stagione estiva.

Il personale incaricato dalla ditta piacentina Gesport Srl che ha in affidamento la gestione dell’impianto fino al 30 settembre 2035, sta predisponendo il campo da beach volley, accanto agli acquascivoli esterni e sistemando l’area di acceso ai due nuovi e pronti all’utilizzo campi da padel, alle spalle della tensostruttura. Quest’ultimo intervento, da progetto, costa all’ente locale 42mila euro, investiti appunto per la sistemazione dell’area verde circostante i rettangoli da gioco del padel, la pavimentazione del vialetto di accesso e l’elettrificazione del cancello in ingresso. L’area avrà infatti un’entrata autonoma, lungo il percorso ciclopedonale che porta alla stazione ecologica, che gli utenti potranno superare attraverso - è stato detto - la scansione di un qrcode, visto e considerato che le prenotazioni dei campi avvengono solitamente con un’applicazione informatica. In futuro, come rivelato dal vicesindaco Stefano Gandolfi, se l’ente riceverà l’autorizzazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, si provvederà a realizzare una copertura dei due nuovi campi da padel. Per il momento si giocherà solo all’aperto, anche in orario serale, considerata la presenza dell’impianto di illuminazione. A disposizione dell’area per il beach volley e il padel ci sono due moduli abitativi (container) adibiti a spogliatoi con servizi igienici e docce.