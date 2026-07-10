Caos sul ponte del Po dopo la fuga in moto, ventenne arrestato

E’ stato arrestato il giovane che ieri l’altro pomeriggio ha causato l’incidente sul ponte di Po, tra Castelvetro e Cremona, causando gravi disagi alla circolazione stradale. Si tratta di un cittadino italiano ventenne, già noto alle forze di polizia, che è fuggito ad un posto di blocco della Questura di Cremona, guidando in sella alla sua Kawasaki 750. Ne è nato un inseguimento per circa 17 chilometri, dal Cremonese fino al Piacentino. Durante la sua folle corsa, la moto ha superato ogni limite di velocità consentito e semafori rossi, ha percorso tratti in contromano e ha rischiato di investire un pedone. Sul ponte in ferro, in seguito ad un sorpasso azzardato, ha urtato la ruota di un autoarticolato, cadendo a terra. Il ventenne ha subìto varie contusioni è stato portato in ospedale a Cremona dove, dopo le cure mediche, è stato dimesso. La circolazione sul viadotto è stata interrotta per circa un’ora.