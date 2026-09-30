«Ferrovia pronta per Clooney ma non per i nostri studenti»

«Se ha viaggiato George Clooney sulla linea ferroviaria Piacenza-Cremona perché non dovrebbero farlo i nostri studenti?». È la provocazione che nasce dalla sindaca Roberta Battaglia che vuole la riattivazione del trasporto passeggeri soppresso a metà dicembre 2013.

«La linea - continua - lo si è visto con le riprese del film “Jay Kelly” - è pronta, elettrificata e perfettamente idonea». La prima cittadina di Caorso torna sulla questione perché vede nel trasporto su rotaia «un collegamento rapido e sostenibile» che andrebbe a risolvere il disagio dell’inadeguato servizio scolastico dei bus extraurbani.

«È iniziata la scuola e si ripresenta puntuale lo stesso problema ogni volta - sottolinea Battaglia -. I pullman degli studenti sono stipati ogni mattina e al rientro all’ora di pranzo la situazione diventa ancora più tragica. Non ci sono mezzi sufficienti per garantire un viaggio dignitoso di ritorno a casa. Viviamo il territorio e raccogliamo i disagi dei nostri cittadini, sono centinaia i giovani caorsani che frequentano gli istituti superiori piacentini».