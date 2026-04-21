Festa degli aquiloni a San Nazzaro sogni di carta decollano in riva al Po
Un kit e istruzioni per i bambini: resiste l’evento organizzato da oltre dieci anni da Miriam Varrazza. «È un’opportunità per stare insieme»
Valentina Paderni
|2 ore fa
Parco del Po a San Nazzaro
Il vento primaverile di domenica pomeriggio è stato una benedizione per la Festa degli aquiloni organizzata da Miriam Varrazza. Genitori e bimbi si sono riuniti sulla riva del Po, a San Nazzaro di Monticelli, per condividere un’esperienza diversa rispetto all’ordinaria quotidianità e far decollare i loro sogni di carta. «Tutto è riuscito per il meglio, le condizioni atmosferiche sono state dalla nostra parte, senza pioggia e con il vento a favore, abbiamo avuto tutti gli elementi per trascorrere un momento piacevole. Siamo soddisfatte: volevamo creare un’opportunità per stare insieme e così è stato», spiega Varrazza. All’evento, che viene riproposto da oltre un decennio, hanno partecipato bambini dai 2 ai 6 anni, arrivati anche dal Lodigiano e dal Cremonese.
A ciascuna famiglia è stato consegnato un kit per realizzare il proprio aquilone sotto la guida delle volontarie.
Gli articoli più letti della settimana
1.
"Statale 45, io sto con Erminia": protesta davanti alla casa della 93enne simbolo degli espropri
2.
«Cerco una casa accessibile, non ce la faccio più a portare mia figlia a spalla per tre piani»
3.
Scontro tra cinque tir in autostrada, lunghe code durante i soccorsi
4.
Il quattordicenne scomparso si è presentato dai carabinieri con la fidanzata