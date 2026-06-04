Frontale sul cavalcaferrovia a Castelvetro, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Castelvetro, avvenuto nella mattinata di giovedì 4 giugno, quando due auto si sono scontrate su un cavalcaferrovia di via Roma. Uno dei due mezzi, guidato da un 70enne, si è ribaltato su un fianco, mentre sull'altra auto viaggiava una donna con le due figlie piccole.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e l'eliambulanza. I due feriti, l'anziano e la donna, sono stati trasportati all'ospedale di Cremona. Illese le due bambine.