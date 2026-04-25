I maestri artigiani prof per un giorno, all’Ungaretti la scuola diventa bottega

Secondo un detto popolare, “vale più la pratica della grammatica”, a sottolineare come talvolta l’esperienza sia più efficace della pura teoria. Senza voler smentire la saggezza proverbiale, ci sono contesti in cui i due saperi – quello teorico e quello pratico – convivono in perfetta armonia. È quanto accaduto alla scuola media di Castelvetro.

Per qualche ora, nell’edificio di via Kennedy intitolato a Giuseppe Ungaretti, i panni dei professori sono stati indossati da quattro artigiani. Il progetto “Imparo l’arte”, ideato dall’assessore Alessandro Mazzocchi e dalla professoressa Lauretta Gatti, ha coinvolto i ragazzi delle classi seconde con un obiettivo preciso: orientare i preadolescenti verso una scelta consapevole del percorso di studi superiori.