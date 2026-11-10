Il San Martino di Monticelli: batte il cuore contadino

Cosa c’è di più bello del San Martino di Monticelli? Dove tutti sono attori, spettatori e protagonisti, dai bambini a chi bambino da tempo non è più. L’evento autunnale di inizio novembre lega e coinvolge più generazioni. È come se non ci fosse più alcuna classificazione: spariscono i cosiddetti boomers, la Gen X, i Millenials e si fa tutti parte di un tempo che non tornerà più. Là dove i più giovani non usano il cellulare ma invitano, urlando, a giocare a “ciapa il salam”, trasportano gli amici su un carretto triciclo a pedali gridando “attenzione” per farsi strada tra la folla, pigiano l’uva, lavano a mano i panni, prendono pannocchie da infilare in un’antica sgranatrice manuale, lavorano l’argilla, la pasta fresca e si fanno pettinare i capelli. I bimbi della materna “Il fiume magico” siedono su vecchi banchi scuola, fanno merenda con pane e marmellata e cantano. Intanto gli adulti traslocano, come da tradizione. Trattori d’epoca trainano carri allestiti con ciò che apparteneva alle famiglie contadine in un corteo aperto da cavalli al galoppo. Niente è stato lasciato al caso.

I mestieri di una volta

Via Martiri della Libertà sabato e domenica si è vestita da inizio Novecento. Pile di fieno hanno sorretto a inizio strada impalcature in legno che, come un portale temporale, hanno segnato l’ingresso in un’altra era. I cartelli stradali sono stati coperti da sacchi di liuta. I paletti a protezione dei marciapiedi sono stati nascosti da canne di bambù. Il viale centrale si è fatto vetrina di mestieri manuali, la “filandera”, la “patnadura”, la “lavandera”, al “furnaseer”, al “sartur”, al “nuder”, al “vaseer”, al “cavagnin”, al “muradur”, al “frer”, al “giugatuleer”, l’“intrassadur d’ai”, la “ricamadura” e la “rammendadura”. Gli alpini hanno servito vin brulé e c’è chi ha cotto castagne. Don Diego, al “prett”, ha impartito benedizioni e confessato peccatori.

L'asta

L’asta, condotta da Piero Carolfi, è stata più che mai avvincente e divertente. Per la prima volta è stato proposto, con l’ironia del contadino che si beffa delle proteiche farine di insetti, la nutriente farina di blatte e un caldo brodo di camole. La vera cucina, invece, è stata presa d’assalto, sia alla “tratturia dlà rasdura”, che a “l’ustaria dlà mariola” che al “barachin dlà merenda”, lasciando tutti i palati e gli stomaci soddisfatti.

L’aspetto goliardico non è mancato.