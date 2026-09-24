L’anolino da leccarsi i baffi?  È di nonna Marisa, 90 anni

Nonna e nipote vincono la gara dell’anolino magiostrino. Marisa Magnani di 90 anni e la 30enne Giulia Orsi, con esperienza e complicità familiare, hanno conquistato il palato della giuria, superando le altre cinque coppie che si sono sfidate per preparare il miglior anolino possibile. La competizione è stata condotta dallo chef Daniele Persegani che ha attirato e coinvolto una buona partecipazione di pubblico.

Il festival dell’anolino magiostrino fa registrare un altro successo.