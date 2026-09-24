L’anolino da leccarsi i baffi? È di nonna Marisa, 90 anni
Magnani ha conquistato il palato della giuria magiostrina con la nipote Giulia, ricevendo il plauso dello chef Persegani
Valentina Paderni
|1 ora fa
Marisa Magnani e Giulia Orsi, al centro, durante le premiazioni - © Libertà/Valentina Paderni
Nonna e nipote vincono la gara dell’anolino magiostrino. Marisa Magnani di 90 anni e la 30enne Giulia Orsi, con esperienza e complicità familiare, hanno conquistato il palato della giuria, superando le altre cinque coppie che si sono sfidate per preparare il miglior anolino possibile. La competizione è stata condotta dallo chef Daniele Persegani che ha attirato e coinvolto una buona partecipazione di pubblico.
Il festival dell’anolino magiostrino fa registrare un altro successo.
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