Mensa ancora chiusa e niente laboratori. Scuola, nuovi ritardi

L’anno scolastico è iniziato così come si era concluso, senza che gli studenti possano ancora fare affidamento su nuovi spazi. Il locale mensa e la nuova area alle spalle della scuola avrebbero dovuto essere a disposizione al rientro dalle vacanze estive. Invece, non sono ancora pronti.

La nuova mensa al momento non è fruibile e l’area all’angolo tra via Aldo Moro e via Alessandro Manzoni non è ancora stata riqualificata. Per pranzare, gli studenti devono quindi continuare a suddividersi tra il polo infanzia privato Pellegrini-Guzzoni e la pizzeria “Il Delfino”. Il Comune è così dovuto correre ai ripari, rinnovando le due convenzioni per garantire il servizio mensa almeno fino alla fine dell’anno. A mettere in evidenza la situazione è il gruppo di minoranza “Monticelli attiva”, guidato da Martina Affaticati.

«L’amministrazione garantiva l’apertura a settembre della nuova mensa, finanziata con i fondi Pnrr. Così non sarà e il servizio continuerà a essere erogato con le vecchie modalità - sottolineano i consiglieri di opposizione -. Se si fosse costruita la struttura nell’area dove già erano presenti gli allacci alle utenze, ossia dove erano stati collocati i moduli adibiti ad aule durante il Covid, si sarebbero risparmiati tempo e spese, considerato che sono stati investiti 82mila euro di risorse comunali». In quella zona, in piazza della Resistenza, tra via Fratelli Zilioli e il parcheggio per camper, l’amministrazione ha invece realizzato un parco giochi.