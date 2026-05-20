Niente graduatoria e nessun trasferito, risolto il “tetris” delle scuole nella Bassa

Castelvetro conquista una sezione di prima media in più, a Cortemaggiore ne fanno bastare due e Villanova mantiene la sua classe. L’ufficio scolastico provinciale, pubblicando le tabelle relative alla dotazione organica del personale docente dal prossimo settembre, scrive così il lieto fine ad una situazione di incertezza che ha interessato diverse famiglie della Bassa Piacentina e di cui avevamo riferito nelle scorse settimane.