Portata del Po insufficiente, ferma la centrale di Isola Serafini

"A causa della riduzione delle portate del fiume Po, in questo momento la centrale idroelettrica di Isola Serafini non è in servizio". Lo rende noto Enel Green Power Italia, aggiungendo che "la situazione è in continua evoluzione e l’impianto ripartirà in presenza delle condizioni idrauliche sufficienti all'esercizio. Il fermo temporaneo della centrale non ha nessuna ripercussione per cittadini e imprese del territorio né per il sistema elettrico, che sopperisce con altre fonti di produzione".