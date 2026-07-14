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Portata del Po insufficiente, ferma la centrale di Isola Serafini

La comunicazione di Enel Green Power Italia: "Nessuna ripercussione per cittadini e imprese del territorio né per il sistema elettrico"

Cristian Brusamonti
|2 ore fa
foto d'archivio
foto d'archivio
1 MIN DI LETTURA
"A causa della riduzione delle portate del fiume Po, in questo momento la centrale idroelettrica di Isola Serafini non è in servizio". Lo rende noto Enel Green Power Italia, aggiungendo che "la situazione è in continua evoluzione e l’impianto ripartirà in presenza delle condizioni idrauliche sufficienti all'esercizio. Il fermo temporaneo della centrale non ha nessuna ripercussione per cittadini e imprese del territorio né per il sistema elettrico, che sopperisce con altre fonti di produzione".

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