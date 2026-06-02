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«Rifiuti e degrado nell’area ex Coop». Residenti pronti a creare un comitato

Castelvetro, proteste sui social: erba alta e incuria tra le vie Pertini e 8 Marzo. L’assessore Fruchi: «Pronti al dialogo, ma l’area è privata»

Valentina Paderni
|2 ore fa
La zona dell’ex supermercato Coop a Castelvetro in stato di incuria - © Libertà/Valentina Paderni
La zona dell’ex supermercato Coop a Castelvetro in stato di incuria - © Libertà/Valentina Paderni
1 MIN DI LETTURA
Tra gli abitanti dell’area residenziale in via Pertini e via 8 Marzo a Castelvetro c’è chi si dice pronto a costituire un comitato di quartiere. Così emerge da una segnalazione pubblicata sul gruppo Facebook “Sei di Castelvetro se...”, che ha suscitato un ampio dibattito con decine di commenti con i quali si lamenta una situazione di degrado. «Il quartiere è abbandonato a se stesso, la vergogna del paese - si legge - incuria, erba alta, indumenti intimi fuori dai cassonetti della raccolta abiti. Quando apro le finestre mi si chiude lo stomaco».
Domenica mattina siamo andati a verificare.
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© Libertà/Valentina Paderni
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