Trentadue piccole orme sul Po, a Caorso il nido è più grande
Prima potevano essere accolti solo 21 bambini: ora sono 11 in più. «Il Comune ha sfruttato al meglio i fondi del Pnrr»
Valentina Paderni
|1 ora fa
Il taglio del nastro del nido a Caorso - © Libertà/Valentina Paderni
«È un gioiello, un capolavoro», dicono le educatrici descrivendo il nuovo fabbricato che accoglie il nido comunale “Piccole orme sul Po”. La nuova struttura accoglie, da settembre, 32 bambini da 0 a 3 anni (prima potevano essere solo 21), e si sviluppa su 350 metri quadrati, con un’area verde attrezzata di circa 900 metri quadrati. «Sono emozionata e fiera di poter lasciare questa traccia, un progetto in cui tutto il gruppo di maggioranza ha sempre creduto. Quando una scuola si amplia non esiste polemica. E sulle scuole, su cui abbiamo sempre puntato, continueremo ad investire. In arrivo infatti ci saranno altre novità», sottolinea la sindaca Roberta Battaglia.
Che aggiunge: «Le educatrici hanno fatto un lavoro incredibile, sono professioniste fantastiche che operano in modo eccezionale da anni, le famiglie lo sanno». Poi ringrazia i tecnici comunali, la ditta che ha completato l’opera e tutti i presenti alla cerimonia di inaugurazione.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
2.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
3.
Una marea di auto per le castagne: «È furto, certi boschi sono privati»
4.
Fabrizio Corona punta al bowling di San Nicolò: «Trattative in corso»