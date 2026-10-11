Trentadue piccole orme sul Po, a Caorso il nido è più grande

«È un gioiello, un capolavoro», dicono le educatrici descrivendo il nuovo fabbricato che accoglie il nido comunale “Piccole orme sul Po”. La nuova struttura accoglie, da settembre, 32 bambini da 0 a 3 anni (prima potevano essere solo 21), e si sviluppa su 350 metri quadrati, con un’area verde attrezzata di circa 900 metri quadrati. «Sono emozionata e fiera di poter lasciare questa traccia, un progetto in cui tutto il gruppo di maggioranza ha sempre creduto. Quando una scuola si amplia non esiste polemica. E sulle scuole, su cui abbiamo sempre puntato, continueremo ad investire. In arrivo infatti ci saranno altre novità», sottolinea la sindaca Roberta Battaglia.

Che aggiunge: «Le educatrici hanno fatto un lavoro incredibile, sono professioniste fantastiche che operano in modo eccezionale da anni, le famiglie lo sanno». Poi ringrazia i tecnici comunali, la ditta che ha completato l’opera e tutti i presenti alla cerimonia di inaugurazione.